وهاب: الجيش خط احمر وما حصل في الهرمل عمل مستنكر وجبان

تقدم رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "من ​قيادة الجيش​ بأحر التعازي"، مؤكداً ان "الجيش خط احمر وما حصل في ​الهرمل​ عمل مستنكر وجبان". إضغط للمزيد

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