طائرة للميدل إيست تهبط بطريقة مميزة رغم العواصف في لندن

رصدت كاميرات في لندن مشاهد تحبس الأنفاس لهبوط مميز ​طائرة​ تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​ الخطوط الجوية اللبنانية Middle East Airlines - Air Liban اثناء رياح عاتية وصلت الى ٨٣ ميل في ​الساعة​ الواحدة أي 135 كلم في الساعة، وذلك في ​مطار لندن​ هيثرو Heathrow Airport.

والجدير بالذكر أن الطيار الذي يقود الطائرة القبطان جورج ديب ومساعده كارل سيتفان، وقد أغلقت ​السلطات البريطانية​ ​المطار​ المذكور لشدة الرياح فيه.