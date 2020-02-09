رصدت كاميرات في لندن مشاهد تحبس الأنفاس لهبوط مميز طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية Middle East Airlines - Air Liban اثناء رياح عاتية وصلت الى ٨٣ ميل في الساعة الواحدة أي 135 كلم في الساعة، وذلك في مطار لندن هيثرو Heathrow Airport.
والجدير بالذكر أن الطيار الذي يقود الطائرة القبطان جورج ديب ومساعده كارل سيتفان، وقد أغلقت السلطات البريطانية المطار المذكور لشدة الرياح فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة للميدل إيست تهبط بطريقة مميزة رغم العواصف في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.