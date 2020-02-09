جريح بحادث صدم على أوتوستراد نهر الكلب

صدمت ​سيارة​ مواطنا كان يجتاز المسلك الغربي بعد نفق ​نهر الكلب​، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، وقد حضرت إلى المكان عناصر ​الصليب الأحمر​ ونقلته إلى المستشفى.

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