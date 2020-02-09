الأبيض: الشعب طالب بحكومة اختصاصيين لكنهم وبكل وقاحة لم يصغوا للمطالب

أعرب رئيس ​المجلس الأرثوذكسي​ ​روبير الأبيض​، في بيان، بعد الاجتماع الشهري للمجلس، عن استغرابه "لطلب هذه الطبقة السياسية الثقة لهذه ​الحكومة​، وهي التي جاءت كسابقاتها باختيار وزرائها وتعيينهم من المرجعيات الحزبية والتيارات السياسية التقليدية ذات الانتماءات الإقطاعية وغير المستقلين، ألم تدركوا بعد ان الشعب ال​لبنان​ي بأغلبيته يرفضها جملة وتفصيلا ولا يريد إعطاءها أدنى ثقة، كونها مؤلفة من نفس المنظومة التي سبقتها والتي أوصلت لبنان الى ما هو عليه اليوم؟".

وذكر الابيض ان "​الشعب اللبناني​ بكل انتماءاته ومكوناته الاجتماعية، مقيما كان أم مغتربا، قد سبق وطالب بحكومة اختصاصيين ومستقلين، لكنكم ويا للأسف وبكل وقاحة لم تصغوا الى مطالب هذا الشعب الأبي، وتذكروا جيدا أن هذا الشعب اللبناني العظيم قد سبق ومنحكم الثقة في ​الانتخابات​ السابقة، وهو اليوم سحب هذه الثقة واستردها بسبب سوء إدارتكم لمؤسسات ​الدولة​ ومساهمتكم أكثر في تفشي ​الفساد​ الإداري منذ تأسيس دولة لبنان الحديث التي قامت على ​المحاصصة​ الحزبية والإقطاعية السياسية وحتى الطائفية".