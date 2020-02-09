بكر الحجيري: من المفترض أن نشارك بالجلسات ولكن الحكومة لا تعنينا شيئاً

أكد عضو ​كتلة المستقبل​، النائب ​بكر الحجيري​، أنه "من المفترض أن نشارك في الجلسات ولكن ​حكومة حسان دياب​ لا تعنينا بشيء، وهو لا يعنينا بشيء، ونحن قلنا لن نقف بوجه تشكيل حكومة صغيرة على مقاسه وستكون فاشلة".

وفي حديثه لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أشار الحجيري إلى أن "هذه ​الحكومة​ وبيانها الوزاري لا يلبيان متطلبات ​الحراك الشعبي​ والبلد ولا أي شيء، لذلك نقف ضد ​الموازنة​ التي لم تعد تتماشى مع الوضع المستجد في البلد، واليوم لا يمكن الموافقة على تركيبة تكنوقراط بالإسم والواجهة وجوهرها في مكان آخر وإذا استطاعوا أن ينهضوا بالبلد حينها سنكون معهم فليظهروا ما لديهم".

واعتبر أنه "نحن لم نعد نتماشى مع ​جبران باسيل​ بأي شيء، لذلك الأشخاص الذين يتحدثون بالأموال المصروفة على البلد فلنرى أين صرفت الأموال ومن صرفها، وكما يقولون إنه موجود ومسجل فليبينوا لنا من هي الجهات التي صرفت الأموال وعلى ماذا صرفت".

ولفت الحجيري إلى أنه "في ظل الحكم الحالي لن يحصل ​لبنان​ على ​مساعدات​ من الدول الصديقة، العربية، الغربية، والإوروبية".