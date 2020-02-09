لو غراي: سنتوقف عن استقبال الحجوزات والزبائن الاثنين والثلاثاء والأربعاء

أعلنت ادارة فندق "لو غراي"، في بيان، انه "بتاريخ الاثنين والثلاثاء والاربعاء في 10، 11 و12 الحالي وتزامنا مع انعقاد جلستي ​المجلس النيابي​ سوف يتوقف الفندق عن استقبال الحجوزات لهذه التواريخ، كما انه يعتذر عن عدم استقبال الزبائن الكرام في ​المطاعم​ ليعاود العمل كالمعتاد ابتداء من صباح الخميس في 13 الحالي"، مؤكدة ان "سلامة العاملين في الفندق وزبائنه وزائريه تبقى الاولوية المطلقة وتشكر الجميع لتفهمهم".

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