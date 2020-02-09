المستشار الثقافي لإيران ببيروت: نعيش مرحلة طرد الأميركيين من المنطقة

أكد المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية ال​إيران​ية في بيروت عباس خامة يار، أن اغتيال "الفريق قاسم ​سليماني​ سيعزز محور ​المقاومة​ وسيجعله أكثر تناغماً وانسجاماً".

وخلال احتفال في بيروت بمناسبة ذكرى انتصار ​الثورة الإسلامية​ في إيران، أشار يار إلى أنه "بعد 21 عاما أثبتت المقاومة في ​ايران​ و​العراق​ و​سوريا​ و​لبنان​ أنها مستمرة بهذا السلوك بحماسة ووعي أكبر، وأن الميدان يفرضه محور المقاومة"، مؤكداً أننا "نعيش مرحلة طرد المحتل الأميركي من المنطقة، فجميع دول المنطقة ترفض وجودهم، وأولهم العراق، فالعراقيون يرفضون وجود أي جندي أميركي على أراضيهم، وعبروا عن الرفض سياسياً وشعبياً".

واعتبر يار بأن "​صفقة القرن​ سترتد على مشروع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بالهزيمة والخذلان، وأن ​الفلسطينيون​ الأحرار والمقاومون في كل مكان لن يسمحوا لصفقة القرن أن تمر".