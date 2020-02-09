شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تحصل على حقوق عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق عرض الفيلم الوثائقى "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" حصريا على قنواتها. وكانت المتحدة قد أدارت مفاوضات لعرض الفيلم منذ 3 أشهر أسفرت عن حصول القنوات على حق العرض الحصرى فى الشرق الأوسط.

وفشلت قناة الجزيرة فى الحصول على حقوق البث الدولية للفيلم الوثائقى المستوحى من كتاب "أوراق قطر" وذلك بعدما حاولت دون نجاح عرقلة توزيع كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، وتحاول قطر الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقى المستوحى من نفس الكتاب. كما فشلت فى منع بث الفيلم فى فرنسا، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte، المنتج المشارك والقناة التى بثت الفيلم، حاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بثه خارج العالم الناطق بالفرنسية. ووفقًا للعديد من الصحف والمواقع العالمية فإن الدوحة حاولت إيقاف عرض هذا الفيلم فى أوروبا بكل الطرق وفشلت وحاولت شراء حقوقه عبر قناة الجزيرة لتضمن حجبه عن المشاهد العربى

الفيلم وفقا لتقرير للموقع الإخبارى 7dnews ( يؤكد دعم قطر للإرهاب)، يضيف الفيلم الوثائقى (قطر: حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا) المزيد من الأدلة إلى سجل قطر فى دعم الإرهاب حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة فى أوروبا. يستند الفيلم الوثائقى الفرنسى - البلجيكى المشترك إلى آلاف الوثائق السرية، التى تثبت تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين فى العديد من الدول الأوروبية. أضاف التقرير، أن بينما تواصل قطر الادعاء بأنها تدعم المنظمات الإنسانية والبرامج الخيرية، يكشف الفيلم الوثائقى عن مراوغة الدوحة وازدواجيتها فيما يتعلق بأهدافها، والتى لا علاقة لها بالشعارات الخيرية.

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وكان تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المجموعة قد انتهج مؤخرا سياسة لدعم إنتاج وعرض الأفلام الوثائقية التى تساهم فى توعية المصريين بالمخاطر التى تدور حولهم وأسفرت هذه السياسة عن الفيلم الذى أنتجته وحدة الإنتاج الوثائقى بقنوات دى ام سى عن سيد قطب والذى كشف المرجعية الأولى لكل تيارات الإرهاب فى العالم والذى بسبب أفكاره مات آلاف البشر باسم الدين وأوضح الفيلم تجارة الإخوان المسلمين بالدين وافكارهم الإرهابية

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المجموعة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد عرض الفيلم الفرنسى البلجيكى على القنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة المتحدة وذلك لتوعية الرأى العام وكشف آلاف الوثائق التى يحتويها الفيلم والتأكيد على الدور الذى لعبته الدوحة فى دعم الإرهاب.