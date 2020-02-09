شكرا لقرائتكم خبر عن أول موقع إلكترونى لتجارة المنتجات المصرية.. 20 معلومة مهمة عن منصة جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفع شعار صنع فى مصر، وتستهدف المساهمة بصورة فعالة فى تسويق المنتجات المحلية إلكترونيا، سواء كانت تخص شركات وصناعا مصريين، أو أنتجتها شركات واستثمارات أجنبية عاملة فى مصر، ويرى القائمون عليها أن هناك فرصا عديدة وواعدة فى هذا المجال، وأن المنتجات المصرية تملك إمكانات ضخمة وقدرات تنافسية مهمة، وهو ما يُراهنون عليه فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية.. يمكنك التسجيل فيها وبدء العمل عبر هذا الرابط.

يقول محمد وحيد، المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، التى أطلقتها شركة كتاليست الرائدة مؤخرا، إنهم يسعون إلى تكوين قاعدة تجارية متطورة وفق أسس تكنولوجية حديثة، تقود إلى ربط السوق الصناعية وأطرافها بنافذة مهمة تُطل منها على السوق المحلية، وعلى الإقليم والعالم، بما يسمح باجتذاب تدفقات مالية جديدة عبر عملية تسويق مُختلفة عن المعتاد، بدلا من تدوير المُنتجات والأموال المحلية فى نشاط تجارى محلى تماما، ودائرة مُغلقة على الصناع والمستهلكين وحدهم.

ومن واقع جولة فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية، وحوارات مع أصحاب الفكرة والقائمين عليها، والخطط الحالية والمستقبلية للعمل، نستعرض معكم أهم 20 معلومة عن أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية.

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منصة جودة أول مشروعات شركة كتاليست الساعية إلى تطوير مفاهيم التجارة وريادة الأعمال. المنصة نتاج عمل متواصل لشهور طويلة بغرض ابتكار آلية لمساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة. تستهدف "جودة" تسويق المنتجات المصرية سواء لصناع مصريين أو علامات عالمية تعمل فى مصر. انطلقت المنصة التجارية المصرية الأولى تجريبيا خلال الأيام الماضية وتستكمل استعدادات الانطلاق الرسمى قريبا. بدأت مرحلة تسجيل العارضين فى منصة جودة الشهر الجارى وتستمر بمزايا كبيرة للمشتركين حتى موعد الانطلاق. تنطلق منصة جودة رسميا خلال شهر مايو المقبل بقائمة طويلة من المنتجات والعارضين. تضم المؤسسة 9 أقسام و64 فئة تغطى كل أنواع المنتجات والاحتياجات اليومية للمواطنين. قررت إدارة المنصة إعفاء المبادرين بالتسجيل من العارضين والتجار من الاشتراك السنوى. تقدم منصة جودة تخفيضات ضخمة على عمولة البيع الإلكترونى للدفعة الأولى من المبادرين بالتسجيل. عملية التسجيل فى المنصة تمر عبر خطوتين فى أقل من 3 دقائق لإرسال طلب المشاركة. تفحص المجموعات الفنية فى جودة الطلبات الواردة وتحقق من توافر الشروط ثم تعاود الاتصال بالعارضين. تتراوح نسبة العمولة على المبيعات بين 3% و15% من الأرباح بحسب نوعية المنتجات وتكلفتها وحجم المشروع. توفر منصة جودة مزايا كبيرة للمستهلكين من خلال باقة واسعة من خيارات الدفع الإلكترونى وتوصيل المنتجات. أبرمت "جودة" اتفاقات مع عدد من الجهات الخاصة والرسمية لتوفير شبكة واسعة من خطوط النقل والتوصيل. تسعى منصة جودة إلى ربط أصحاب المشروعات الصغيرة ببعضهم لتحقيق التكامل والتعاون بينهم فى العمل والإنتاج والتسويق. تستهدف المنصة تسجيل كل الصناع والمنتجين الكبار لربطهم بالمشروعات الصغيرة وتدشين تحالف ضخم لترويج المنتجات المصرية بالخارج. المرحلة الثانية من خطة منصة جودة تستهدف الخروج بالمنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. تخطط جودة لتوفير خدمات فنية متنوعة للمشاركين تشمل التدريب وتطوير عمليات الإنتاج والتغليف إضافة إلى الخدمات الاستشارية وصناعة الصورة والعلامة التجارية. تهدف منصة جودة إلى رفع وعى الصناع والعارضين وتدريبهم على التجارة الإلكترونية بما يسمح مستقبلا بأن يغزوا المنصات العالمية الرائدة مثل أمازون وعلى بابا. تستعد منصة المنتجات المصرية لإعلان مبادرة اقتصادية وتجارية ضخمة للربط مع الدول الأفريقية وزيادة فرص الصناع والعارضين فى تسويق منتجاتهم بتلك الأسواق.

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www.gawda.com