بسبب أزمة نفسية.. الأمير هاري يخضغ للعلاج لسنوات

كشف الأمير البريطاني سابقا، هاري، أنه عاش مشاكل نفسية عصيبة، استدعت خضوعه للعلاج لسنوات، وذلك بسبب حادثة وفاة والدته الأميرة ديانا.
وتوفيت الأميرة ديانا جراء حادث في العاصمة الفرنسية باريس، عام 1997، عندما كان عمر هاري 13 سنة فقط.
وأوضح هاري أن ما حصل مع والدته ساهم في تركه، أخيرا، للقب الملكي في بريطانيا، ومحاولته عيشه حياة طبيعية مع زوجته ميغان ماركل.
وكشف هاري ما حصل معه من مشاكل نفسية، استدعت علاجه لسنوات، في أول ظهور رسمي له مع زوجته، بعد تخليه عن الحياة الملكية.
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