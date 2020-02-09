كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. الرجاء “يواجه” مولودية الجزائر بهدف بلوغ محطة النصف

لشبه سعد فاروق – صحافي متدرب

يواجه الرجاء البيضاوي، اليوم الأحد بداية من الثامنة مساء، منافسه مولودية الجزائر فوق أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، لحساب إياب دور ربع النهائي من منافسة كأس محمد السادس للأندية العرب في ديربي مغاربي خالص.

وتعرف التشكيلة الرسمية للنسور غيابات وازنة، ويتعلق الأمر بالمهاجم محمود بنحليب، وعبد الجليل جبيرة، وعمر بوطيب، وعبد الإله الحافيظي، ومحمد المكعازي، بسبب الإصابة .

ورغم فوز الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن جمال السلامي قال في المؤتمر الذي عقد يوم أمس السبت إن المواجهة ستكون صعبة رغم الفوز في الذهاب، مبرزا أنه يحترم المنافس، لقيمته التقنية والتاريخية، وأنه لن يفرط في التأهل، خصوصا أن المبارة ستلعب داخل القواعد وأمام الأنصار.

وطرحت إدارة الرجاء تذاكر المواجهة للبيع بداية من أول أمس الجمعة، محددة أثمنتها في 50 درها للمدرجات المكشوفة، بكل من مركب الوازيس، ملعب تيسيما، ومركب محمد الخامس، في وقت طرحت فيه تذاكر المدرجات المغطاة للبيع على الإنترنت بقيمة 150 درهما.