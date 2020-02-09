بعد أشغال مؤتمر ساخن..وهبي رسميا يقود “البام” والمنصوري رئيسة للمجلس الوطني

في نهاية مؤتمر ساخن، انتخب حزب الأصالة والمعاصرة، قبل قليل، عبد اللطيف وهبي أمينا عاما جديدا للحزب، وفاطمة الزهراء المنصوري مجددا على رأس مجلسه الوطني، وبالإجماع.

ومباشرا بعد انتخابه، ألقى وهبي كلمة شكر لمناضلي الحزب، وخص بالشكر كل الأمناء العامين للحزب “بدون استثناء”.

ووجه وهبي كلمة خاصة لمناضلي الحزب، داعيا لـ”مرحلة جديدة”، مشددا على أنه ليس له أي موقف شخصي من أي أحد “والديمقراطية الداخلية هي التي ستعطينا الشرعية لنكون الأولين في الانتخابات”.

وطالب وهبي قيادة الحزب الجديدة، بدعمه، موجها رسالة للدولة برفع مطلب الإنفراج السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.