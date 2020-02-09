في نهاية مؤتمر ساخن، انتخب حزب الأصالة والمعاصرة، قبل قليل، عبد اللطيف وهبي أمينا عاما جديدا للحزب، وفاطمة الزهراء المنصوري مجددا على رأس مجلسه الوطني، وبالإجماع.
ومباشرا بعد انتخابه، ألقى وهبي كلمة شكر لمناضلي الحزب، وخص بالشكر كل الأمناء العامين للحزب “بدون استثناء”.
ووجه وهبي كلمة خاصة لمناضلي الحزب، داعيا لـ”مرحلة جديدة”، مشددا على أنه ليس له أي موقف شخصي من أي أحد “والديمقراطية الداخلية هي التي ستعطينا الشرعية لنكون الأولين في الانتخابات”.
وطالب وهبي قيادة الحزب الجديدة، بدعمه، موجها رسالة للدولة برفع مطلب الإنفراج السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشغال مؤتمر ساخن..وهبي رسميا يقود “البام” والمنصوري رئيسة للمجلس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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