شاهد .. الفريق عيسى المزروعي يشكر السعودية والمقاومتين الجنوبية والوطنية

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الأحد 9 فبراير 2020
وجه نائب رئيس الأركان الإماراتي، الفريق الركن، عيسى المزروعي، رسالة شكر لمن وصفهم بالحلفاء المحليين والإقليميين كافة الذين ساهموا في صنع الإنتصارات ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن .
وقال المزروعي خلال كلمته التي القاها خلال حفل تكريم جنود الإمارات المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن، "وقبل الختام لا ننسى جهود شركاءنا المحليين جميعاً وحلفائنا الإقليميين كافة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والمقاومة الجنوبية والمقاومة الوطنية" .
وعلق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك على هذا الخطاب قائلاُ، "(لايشكر اللهَ من لايشكر الناس) الصدق في كل شي والوضوح في كل شي مدرسة زايد في كل إماراتي" .
وأضاف "خطاب نائب رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن عيسى المزروعي يشكر فيه الحلفاء الذين تحققت معهم الانتصارات على رأسهم السعودية والمقاومة الجنوبية والمقاومة الوطنية" .
(لايشكر اللهَ من لايشكر الناس) الصدق في كل شي والوضوح في كل شي مدرسة زايد في كل إماراتي. خطاب نائب رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن عيسى المزروعي يشكر فيه الحلفاء الذين تحققت معهم الانتصارات: - على رأسهم السعودية - المقاومة الجنوبية - المقاومة الوطنيةpic.twitter.com/LDpDiF7KAy— هاني بن بريك (@HaniBinbrek)
(لايشكر اللهَ من لايشكر الناس) الصدق في كل شي والوضوح في كل شي مدرسة زايد في كل إماراتي.— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) February 9, 2020
خطاب نائب رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن عيسى المزروعي يشكر فيه الحلفاء الذين تحققت معهم الانتصارات:
- على رأسهم السعودية
- المقاومة الجنوبية
- المقاومة الوطنية
pic.twitter.com/LDpDiF7KAy
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