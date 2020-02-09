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محمد بن راشد لجنود الإمارات : فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 9 فبراير 2020

أعرب نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره وإعتزازه بجنود الإمارات المشاركين ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية لدعم الشرعية في اليمن .

 

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وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له بتويتر، "الصقور المخلصين ... بذلتم فأخلصتم ... وضحيتم فرفعتم الرأس .. فخورين بكم .. وبأهلكم .. وبعملكم .. فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم ... حفظكم الله للوطن ... وحفظ الله الوطن بكم" .

 

وأحتفت دولة الإمارات اليوم الأحد بعودة جنودها المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن، بحضور ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

 

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