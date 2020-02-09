الصين ترفع حجر كورونا عن الاف المحتجزين على متن سفينة في هونغ كونغ

الأحد 9 فبراير 2020

سمحت السلطات لآلافٍ كانوا محتجزين لمدة 5 أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ بالنزول منها، الأحد، بعد التحقق من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.



وأعلنت السلطات المحلية عن رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وطاقمها البالغ عدد أفراده 1800 كذلك، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس .

واتخذت السلطات تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.

وكان 3 صينيين مصابين بالفيروس على متن السفينة خلال رحلة إلى فيتنام بين 19 و24 كانون الثاني/يناير.

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ومنعت سلطات هونغ كونغ السفينة من التحرك لدى وصولها إلى سواحلها الأربعاء، وقامت بإجراء فحوصات على أعضاء طاقمها. ولم يخضع الركاب لتحاليل كونهم لم يكونوا على تواصل مع الركاب الصينيين الثلاثة المصابين بكورونا.

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان وسط الصين أواخر كانون الأول/ديسمبر، أصاب فيروس كورونا المستجد 36 ألف شخص في الصين القارية و26 شخصاً في هونغ كونغ. وأسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص معظمهم في الصين.

وكان يفترض أن يبقى ركاب وطاقم السفينة في الحجر الصحي حتى الثلاثاء مع تأكيد سلطات هونغ كونغ أن صدور نتائج الفحوصات يحتاج إلى أربعة أيام.

لكن أكد المسؤول الصحي في مرفأ هونغ كونغ، ليونف ييو-هونغ، أن "النتائج جميعها عرفت بعد ظهر اليوم وكلها سلبية". وقال إنه لم يكن ضرورياً إجراء فحوصات على الركاب لأن خطر إصابتهم بالعدوى ضئيل.