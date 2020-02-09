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شكرا لقرائتكم خبر عن لحج .. إجتماع برئاسة التركي يناقش أوضاع مديرية المفلحي والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج أحمد تُركي، عدد من القضايا المتعلقة بالشؤون التنفيذية والأمنية والخدمية لمديرية المُفلِحِي.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عَوَض الصَّلَاحِي، على مضاعفة الجهود بما يسهم في خدمة التنمية بالمديرية، والمشاريع الخدمية للمواطنين.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد شدد المحافظ على أهمية تنسيق الجهود، ومساندة جهود السلطة المحلية لتلبية احتياجات المديرية التنموية والخدمية.
وأقر الاجتماع، تفعيل المكاتب التنفيذية والأمنية، لمواصلة مسيرة النهضة التنموية الشاملة بالمديرية.
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