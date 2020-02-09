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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تدشين مشروع الصرف الصحي في منطقة النصر القديم والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون ، اليوم الأحد ، ومعه مدير عام مديرية خور مكسر ناصر محمد الجعدني ، العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة النصر القديم بمديرية خور مكسر ، البالغ تكلفة المالية " 35 " مليون ريال ، بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية .
وفي التدشين ، أستمع معاون ، من القائمين على المشروع " مكتب صالح أحمد الداؤودي " ، إلى إيضاح حول مكونات المشروع الذي يستهدف توصيل شبكة أنابيب الصرف الصحي بطول " 800 " متر ، ذات قطر " 6 " إنش ، وبناء " 65 " منهل فرعي في الشبكة .
وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون ، بهذا المشروع الخدمي والحيوي والذي يخدم حياً شعبياً يفتقر لأبسط الخدمات الضرورية ومنها خدمة الصرف الصحي ، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة مديرية خور مكسر في سبيل تحسين الخدمات وإيصالها للمواطنين خاصة في الأحياء التي يقطنها عدد كبير من الأسر .
وأكد معاون ، حرص قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن على تخفيف معاناة المواطنين من خلال دعم توفير وتحسين كافة الخدمات في ظل الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلد .
بدوره ، أوضح مدير عام مديرية خور مكسر ناصر الجعدني ، أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية المنفذة وأخرى طور التنفيذ في مختلف مناطق المديرية .
وأشار إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير وإيجابي في رفع معاناة سكان الحي وإيصال شبكة الصرف الصحي إلى منازلهم والحفاظ على نظافة المنطقة والحد من إنتشار الأمراض والأوبئة ،
وشدد الجعدني على الجهة المنفذة الإلتزام بالمواصفات الفنية وجودة المواد المستخدمة بالمشروع وإنجازها في الفترة الزمنية المحددة .
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