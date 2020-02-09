الإرياني يستعرض رحلة الموت الحوثية مع أطفال اليمن

الأحد 9 فبراير 2020

أستعرض وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات له بتويتر، رحلة الموت الحوثية مع أطفال اليمن بعمر الزهور متضمنة صور لهؤلاء الإطفال وهم يشاركون في الفعاليات الطائفية للميليشيات الحوثية .



وقال الإرياني "تبدأ رحلة الموت الحوثية في الصورة الاولى مع أطفال بعمر الزهور يتم انتزاعهم من فصول الدراسة ومنازلهم وحاراتهم لغسل ادمغتهم فيما يسمى "الدورات الثقافية" وتعبئتهم بالافكار الارهابية المتطرفة ثم الزج بهم في محارق الموت لقتال اليمنيين خدمة لسيد الكهف وملالي ايران" .

واضاف "وتنتهي بالمئات منهم صور معلقة في الجدران بعد أن تعيدهم المليشيا لاهاليهم صناديق فارغة تاركة الألم والغصة في نفوس وقلوب امهاتهم وذويهم الذين تقاعسوا منذ البداية في صون الأمانة التي بين ايديهم، لتبدأ رحلة البحث عن اطفال وضحايا جدد في مواكب الموت الحوثية" .

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واشار إلى أن هذا النهج الحوثي يذكرنا باستخدام نظام ملالي ايران الاطفال كوقود للحرب ابان حرب الخليج الاولى واستقطاب المنظمات الارهابية للأطفال ليصبحوا ادوات للقتل وتهديد الامن والسلم الدولي .. مؤكداً أن التاريخ سيسجل للمجتمع الدولي هذه المواقف المتخاذلة ازاء جرائم المليشيا الحوثية بحق أطفال اليمن .

وفي ختام تغريداته جدد الإرياني دعوته للأسر اليمنية ومناشدته كل أب وأم في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية لتجنيب أطفالهم وابنائهم هذا المصير المؤكد .. مشيراً إلى أنه من يكتب له النجاة من المحارق الحوثية وهو يحمل ثقافة الموت والكراهية للآخر سيكون في المستقبل قنبلة موقوتة في خاصرة الأسرة والمجتمع المحلي والأمن الاقليمي الدولي .