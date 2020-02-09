منتدى شباب حوف التطوعي يقيم محاضرة بعنوان "كيف تختار تخصصك الجامعي"

الأحد 9 فبراير 2020

استضاف منتدى شباب حوف التطوعي الدكتور سعيد نجادان القميري نائب عميد كلية العلوم التطبيقية بالمهرة، لتقديم محاضرة لطلبة ثانوية حوف بعنوان ( كيف تختار تخصصك الجامعي ) .



حيث ألقى الدكتور سعيد القميري المحاضرة على طلاب وطالبات ثانوية حوف موضحاً المادة العلمية التي تحمل ارشادات قيمة في كيفية التعامل مع مستقبل الطلاب ومواصلة المراحل التعليمية .

وعرض الدكتور القميري ملخص عن مراحل التعليم الجامعي واهم العوائق والإشكاليات التي تقف امام الطلاب , واهم الحلول والمعالجات لتجاوزها وتحقيق المردود العلمي والنتائج المثمرة في المستويات الجامعية المتنوعة .

Advertisements

وقدم رئيس منتدى حوف الاستاذ حسين مصدع جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح اعمال المنتدى العلمية والعملية في المديرية وفِي مقدمتهم مدير عام المديرية الاستاذ / حاتم مكي على الجهود الحثيثة في إنجاح اعمال المنتدى منذو تأسيس المنتدى ..

مضيفاً ان العلم اصبح حاجة ملحة في هذه الوضع الماساوي الذي تعيشه البلاد واتجاه الكثير الى التجنيد بسبب الوضع المعيشي ، وياتي دور ادارة المنتدى في وضع خطط عمل برامج علمية توعوية ما من شانها ان تعزز التنمية البشرية في المديرية بشكل خاص والمحافظة على وجه العموم .

من جانبه اشاد سعد كده مدير ثانوية حوف بالجهود الملموسة لمنتدى شباب حوف التطوعي على ما يقدموا من اعمال قيمة ومفيدة للعملية التعليمية والاجتماعية والبيئة في المديرية .