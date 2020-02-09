طائرة تهبط اضطرارياً بمطار الكويت بسبب «خلل فني»

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم (الأحد)، هبوط طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطرارياً، بعدما تلقت بلاغاً من قائدها يفيد بحاجته لذلك، بسبب وجود خلل فني في الطائرة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن «الإدارة العامة للطيران المدني» في الكويت، قولها، عبر بيان صحافي، إن برج المراقبة تلقى بلاغاً من قائد الطائرة في تمام الساعة 07:‏12 ظهراً يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطرارياً.

وأوضح البيان أنه تم التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بسلام في «مطار الكويت الدولي».