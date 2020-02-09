شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي تعود لمواطنة صينية تدعى ليو يوجيا "73 عاما" والتي أصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية. وأثنى القنصل العام الصيني، على كفاءة النظام الوقائي والاستشفائي بالدولة، كما أعربت "ليو يوجيا" عن شكرها للإمارات على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت به منذ دخولها المستشفى وحتى تمام شفائها.

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