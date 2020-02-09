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شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المغاربة يخرجون في مسيرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل
ورفع المشاركون في هذه المسيرة، التي نظمتها هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، لافتات تؤكد أن القدس عاصمة لفلسطين وتعبر عن رفض "صفقة القرن"، كما حملوا العلمين المغربي والفلسطيني وشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية.
وأكدت الجهات الداعية لتنظيم هذه المسيرة الشعبية، انخراطها في معركة تحرير فلسطين، وإدانتها الشديدة لما سمي ب "صفقة القرن". كما ثمنت التئام الصف الفلسطيني حول رفض هذه الصفقة وضرورة النضال الموحد من أجل إسقاطها، منوهة بصمود الشعب الفلسطيني في مختلف أراضيه.
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