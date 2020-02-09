بالوثائق.. نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن التظاهرات

أصدرت نقابة المحامين، الأحد، بياناً بشأن التظاهرات في البلاد، وفيما دعت الى الشروع العاجل لنزع السلاح وحصره بيد الدولة ووقف نزيف الدم، اعتبرت الحفاظ على سلمية التظاهرات والاحتجاجات بأنه سلوك قانوني وأخلاقي يجب التقيد به.

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