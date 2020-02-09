وزير العمل يوجه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر

وجَّـه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، الأحد، بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من (٣) أشهر.
وذكرت وزارة العمل في بيان أطلعت عليه الخليج 365، أن "وزير العمل وجّه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، بدءاً من نهاية شهر شباط الجاري".
وأضافت أن "هذه المبادرة جاءت سعياً لتحقيق فضلى الخدمات للمستفيدين من امتيازات الهيئة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بصرف رواتب المعين المتفرغ".
وأضافت أن "هذه المبادرة جاءت سعياً لتحقيق فضلى الخدمات للمستفيدين من امتيازات الهيئة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بصرف رواتب المعين المتفرغ".
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