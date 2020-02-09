أول رد فعل من كريستيانو بعد صعقة فيرونا

ونشر كريستيانو صورة للاعبي يوفنتوس من مباراة الأمس على حسابه بشبكة "إنستجرام" وكتب عليها: "لم تكن هذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة لمواصلة العمل الجاد كي نحقق أهدافنا".

وكان كريستيانو أحرز هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة، بينما رد فيرونا بثنائية عن طريق فابيو بوريني وجيامبولو باتزيني من ركلة جزاء.



يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متفوقًا على إنتر ميلان الوصيف بـ3 نقاط قبل ديربي الغضب الذي سيقام مساء اليوم.