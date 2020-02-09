أمانة بغداد تصدر بياناً بشأن 'بقعة الزيت' في نفق الزيتون

اصدرت امانة بغداد، الاحد، بياناً بشأن "بقعة الزيت" في نفق الزيتون وسط بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق أمانة بغداد تقوم بتنظيف وغسل نفق الزيتون من خلال فرش مادة الرمل ومن ثم غسل ارضية النفق بالصاروخيات بعد ورود اخبار عن انتشار بقعة زيت تسبب بانزلاق المركبات".

وكانت مواقع اخبارية وتواصل اجتماعي نشرت خبراً، اليوم الاحد، بتسبب بقعة زيت في نفق الزيتون، بجانب الكرخ من بغداد، بعدد كبير من حوادث، خلال أسبوع واحد فقط.