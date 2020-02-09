بالصور.. الحشد ينشئ نقاطاً أمنية في محيط القائم والحدود مع سوريا

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم غربي محافظة الأنبار لتأمين محيط القضاء والشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات اللواء 13 في الحشد الشعبي انشأت نقاطا أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم بهدف تأمين محيط القضاء من اية تسللات لفلول عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف أن "تلك النقاط أسهمت أيضاً في تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والطريق الرابط بين البلدين".



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