المنتجات النفطية: تمديد تجهيز المواطنين بالنفط الابيض في بغداد حتى العاشرة ليلاً

أعلنت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، الأحد، عن تمديد تجهيز المواطنين بالنفط الأبيض في بغداد حتى العاشرة ليلاً وليومين. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حسين طالب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تقرر تمديد ساعات العمل لتجهيز النفط الابيض في العاصمة بغداد حتى الساعة العاشرة ليلا ضمن البطاقة الوقودية رقم ١١ في العاصمة".



وأضاف طالب، أن "التمديد يأتي لاتاحة الفرصة امام المواطنين للتزود بمادة النفط"، منوها الى أن "التمديد يستمر اليوم وغدا للمواطنين فقط دون الجوالين".

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