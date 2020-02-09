مواجهة مرتقبة بين الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة المقبل

وكانت جولة الكأس الخاص بالبطولة قد انطلقت الأسبوع الماضي من برج البدع، مقر أسرة كرة القدم القطرية المتمثلة بالاتحاد القطري لكرة القدم، ومؤسسة دوري نجوم قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لينتقل الكأس بعدها إلى نادي قطر الرياضي، ثم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مجمّع الدوحة فيستيفال سيتي وعدد من المواقع الأخرى، كما تواصلت الجولة صباح اليوم في عدد من مدارس الدوحة.

من جانب آخر، جرى بيع أكثر من 11 ألف تذكرة للمباراة التي تعد من بين أهم بطولات كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، في فئتين بسعر 20 و50 ريالاً قطرياً.

وتستضيف قطر مباراة كأس توتال CAF السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد توقيع كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد القطري لكرة القدم اتفاقية تنص أيضاً على استضافة الدوحة نسختي 2021 و 2022 من البطولة ذاتها.

