اخبار العالم

مواجهة مرتقبة بين الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-02-09 | 15:00

مواجهة مرتقبة بين الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة المقبل

72 مشاهدة

Advertisements
تتواصل الاستعدادات في الدوحة لاستضافة مباراة كأس توتال CAF السوبر الإفريقي الجمعة المقبل بين الترجي الرياضي التونسي، الفائز بلقب توتال CAF دوري الأبطال، والزمالك المصري، المتوّج بلقب بطولة توتال CAF كأس الكونفيدرالية، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً على أرضية استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الرياضي.
وكانت جولة الكأس الخاص بالبطولة قد انطلقت الأسبوع الماضي من برج البدع، مقر أسرة كرة القدم القطرية المتمثلة بالاتحاد القطري لكرة القدم، ومؤسسة دوري نجوم قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لينتقل الكأس بعدها إلى نادي قطر الرياضي، ثم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مجمّع الدوحة فيستيفال سيتي وعدد من المواقع الأخرى، كما تواصلت الجولة صباح اليوم في عدد من مدارس الدوحة.

 

من جانب آخر، جرى بيع أكثر من 11 ألف تذكرة للمباراة التي تعد من بين أهم بطولات كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، في فئتين بسعر 20 و50 ريالاً قطرياً.

 

وتستضيف قطر مباراة كأس توتال CAF السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد توقيع كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد القطري لكرة القدم اتفاقية تنص أيضاً على استضافة الدوحة نسختي 2021 و 2022 من البطولة ذاتها.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة مرتقبة بين الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا