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2020-02-09 | 15:00
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من جانب آخر، جرى بيع أكثر من 11 ألف تذكرة للمباراة التي تعد من بين أهم بطولات كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، في فئتين بسعر 20 و50 ريالاً قطرياً.
وتستضيف قطر مباراة كأس توتال CAF السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد توقيع كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد القطري لكرة القدم اتفاقية تنص أيضاً على استضافة الدوحة نسختي 2021 و 2022 من البطولة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة مرتقبة بين الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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