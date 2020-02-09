تركيا ترسل تعزيزات لإدلب لوقف تقدم الجيش السوري

في خطوة تصعيدية جديدة تعقد من الأزمة في سوريا، أرسلت تركيا، الأحد، تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب لوقف التقدم السريع الذي حققه الجيش السوري، وفق ما أعلنه مسؤول تركي.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لرويترز، إن أنقرة أرسلت تعزيزات كبيرة من الجنود والعتاد العسكري لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.



وأضاف أن 300 مركبة دخلت إدلب السبت ليصل العدد الإجمالي إلى نحو ألف مركبة هذا الشهر، ولم يوضح بالتحديد عدد القوات التي تم نشرها لكن وصفها بأنها "كبيرة الحجم".

وأوضح المسؤول التركي: "جرى تعزيز مواقع المراقبة بالكامل تم تدعيم جبهة إدلب".

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من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب السورية ومقره بريطانيا، إن 1240 مركبة عسكرية تركية عبرت إلى إدلب خلال الأسبوع الماضي إلى جانب 5 آلاف جندي.

وأدى القتال في إدلب إلى زعزعة التعاون الهش بين تركيا، التي تساند معارضين كانوا يطمحون ذات يوم في الإطاحة بالرئيس السوري، وروسيا التي ساهم دعمها للأسد في استعادة سيطرته على أغلب أراضي البلاد.

وقتل 8 من أفراد الجيش التركي الإثنين في قصف لقوات الجيش السوري مما دفع تركيا لمطالبة روسيا "بالتنحي جانبا".

وعلى الرغم من خلافات تركيا مع روسيا بشأن إدلب وصف المسؤول المحادثات بينهما في أنقرة السبت بأنها إيجابية. وسيجتمع الجانبان مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وقال الجيش السوري الأحد إنها استعادت أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطرت على عشرات البلدات والقرى في الأيام القليلة الماضية وأضافت أنها مستمرة في القتال.

وأضاف الجيش السوري في بيان أنها تجدد التأكيد على "استمرار الجيش في تنفيذ واجباته الوطنية والدفاع عن سيادة الوطن وكرامة المواطنين وتخليصهم من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة ومنعها من مصادرة إرادتهم والتحكم بحياتهم".