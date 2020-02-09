الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بكورونا لامرأة صينية

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا "73 عاما" للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

وزار لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإمارات والدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة المريضة لتقديم التهنئة لها على تعافيها التام من المرض.

وأعربت ليو يوجيا عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت بها منذ دخولها المستشفى مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.

وقالت إن ما قدمته دولة الإمارات لها وجميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة معربة عن سعادتها الكبيرة بزيارة القنصل الصيني وممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وتقديم التهنئة لها على شفائها.

من جانبه قال لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، إن ما أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا من تعاضد وتكاتف مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة هذا المرض جسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومتانتها.

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وأعرب عن سعادته بشفاء أول حالة مصابة بالمرض في دولة الإمارات وتعافيها التام من الإصابة مشيدا بالرعاية الصحية المتقدمة التي حصلت عليها منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى وحتى الإعلان عن تعافيها.

وأثنى على كفاءة النظام الوقائي والاستشفائي بدولة الإمارات، وأكد أن التعاون والتنسيق بين البلدين يمثل مصدر ثقة واطمئنان لأفراد الجالية الصينية بالدولة.

من جهته قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند: "يسعدنا اليوم الإعلان عن تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا وجميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض".

وشدد على أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحي في الدولة بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

ونوه الدكتور حسين الرند إلى أن تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الدولة وأكد أن الأمن الصحي ودرء المخاطر والجائحات الصحية أولوية وطنية في دولة الامارات وضمن استراتيجيتها لوقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة من خلال تعزيز اللوائح الصحية الدولية وتطبيقها في الدولة وتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة.

