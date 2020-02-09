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الإمارات تحتفي بجنودها في التحالف العربي باليمن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة أنباء الإمارات

الأحد 2020/2/9 06:22 م بتوقيت أبوظبي

جنود الإمارات باليمن يزرعون الخير وينشرون الأمل

احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

جاء الاحتفال بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

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وشهد الاحتفال -الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية في أبوظبي- الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتحتفل دولة الإمارات العربية، الأحد، بعودة الجنود الإماراتيين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي شاركت الإمارات بجنودها إلى جانب في استعادة الشرعية في اليمن وقطع اليد الإيرانية التي تريد تحويلها إلى مجرد بيدق في ملعب رقعة أدواتها الإرهابية الملطخة بالدماء.

كما قدمت الإمارات في إطار جهودها لتخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين، 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي)، لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن لعام 2019، ليصل حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ 2015 إلى أكثر من 22 مليار درهم (6 مليارات دولار أمريكي).

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