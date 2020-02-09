قضية جديدة تُثير جدلاً واسعاً في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

أثارت حادثة جديدة لتزوير الجنسية تم الكشف عنها مؤخرا في الكويت، جدلا في الأوساط الكويتية، لما حملته الحادثة الجديدة من تفاصيل مثيرة تم الكشف عنها عبر المنصات الإخبارية في خضم الحديث الرسمي عن قضية الجنسيات المزورة التي تعتبر من ضمن القضايا المهمة والشائكة في البلد الخليجي.



وثار الجدل عقب حديث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، داخل قاعة البرلمان عن امرأة وصفها بـ“الشبح“ اسمها (عمرة)، تملك جواز سفر وجنسية وبطاقة مدنية، إلا أنها غير موجودة في الواقع، وهي ذاتها تحمل بطاقة أخرى تحمل اسم (غريسة) ولديها جواز آخر، وهي المواطنة الحقيقية وحصلت على بطاقتين بالتزوير.

وقال الغانم إنه ”تم الكشف عن حالة التزوير هذه عقب وفاة والدها عند حصر الإرث تبين أن عمرة غير موجودة وهي ذاتها المواطنة غريسة، وتعمل في القطاعين العام والخاص، وقد تم الانتفاع من عملية التزوير هذه وعاد النفع على والدها وزوجها“.

Advertisements

وجاء حديث الغانم وتطرقه إلى قضية التزوير المثيرة، أثناء عرضه لقضية الجنسيات المزورة في البلاد والطرق المطروحة لحل هذه القضية وقضية منح الجنسية لمستحقيها، معلنا عزمه على تقديم اقتراح بقانون لإنشاء هيئة للجنسية تكون مهمتها متابعة ضوابط اكتساب الجنسية الكويتية والكشف عن حالات التزوير.

وتساءل عدد من النشطاء الذين أثارتهم قضية (عمرة وغريسة) عن كيفية تمكن المواطنة من التزوير وحصولها على إثباتات من جهات رسمية، مطالبين بمحاسبة كل من له صلة في الجهات الرسمية بهذه القضية والقضايا المشابهة، ومن بينهم الناشط فهد المطيري، الذي قال في إحدى تدويناته على ”تويتر“: ”#عمره_وغريسه يعنى نفس البصمة ونفس الجواز ونفس الرقم المدني وكذا وظيفة وبيتيين تمام منو عطاها كل هل إثباتات من إدارات تتبع الوزارات الحكومية المفروض هل كلام يكون بستجواب ويقدم إلى جميع الوزارات المختصة ولها يد بالموضوع وتتم المحاسبة شنو ناطرين حاسبوا أذا كنتم تريدون مكافحة الفساد“.

وانتقد المدوِن جادان الدوري، عرض الغانم لهذه القضية بدلا من تطرقه إلى قضية اختلاسات الأموال العامة، قائلا: ”الغانم قدر يكشف عمره الشبح ولا قدر يكتشف سراق المال العام .. ياليت يهتم بالفساد نفس اهتمامه بعمره الشبح“.

وأكد الحقوقي صلاح الهاشم، أن كشف المزورين يمكن أن يتم بواسطة أمثال المخلصين الذين كشفوا قصة عمرة وغريسة، قائلا: ”الأمر لا يحتاج إلى إنشاء هيئة وجهاز جديد لكشف التزوير في الجنسية. قصة عمرة وغريسة ممكن تكرار اكتشاف شبيهتها من خلال المخلصين ذاتهم الذين اكتشفوا عمرة وغريسة وقدموهم للمحاكمة وتمت إدانتهم وشركاءهم. على رئيس الوزراء صباح الخالد أن يأمر فورا بربط كل الجهات الحكومية معلوماتيا لكشفهم“.