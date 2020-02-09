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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. السجن 10 أعوام لمسؤول حكومي سابق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
قضت محكمة الجنايات في الكويت، يوم الأحد، بسجن قيادي سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة 10 أعوام، وعزله من الوظيفة وإلزامه رد مبلغ بقيمة 290 ألف دينار، بتهمة الاعتداء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ“رشوة سيارات الإسعاف“.
ويأتي حكم الجنايات ضد المتهم الرئيس في القضية الذي غادر البلاد قبل عدة أشهر، وقبل بدء المحاكمة المتهم فيها شخصان آخران، حيث قضت المحكمة اليوم بسجن المتهم الثاني وهو صاحب شركة سيارات 4 سنوات مع كفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة، بحسب موقع ”أمن ومحاكم“.
وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات عن تجاوزات مالية، أحيلت على إثره القضية مطلع العام الماضي إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهام قيادي في الجهاز المركزي ورجل أعمال ومدير مبيعات في شركة سيارات بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.
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