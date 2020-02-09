عملية إرهابية تستهدف ثكنة جزائرية على الحدود مع مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام عربية، أن إنتحاري نفذ هجوما قرب ثكنة عسكرية جزائرية على الحدود مع مالي، ما تسبب في مقتل المنفذ وإيقاع عدد من الإصابات.



وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" عن وقوع عملية إرهابية ببلدية تيمياوين التابعة لولاية "المنتدبة لبرج باجي مختار"، الحدودية مع مالي، حيث فجّر انتحاري نفسه على متن مركبة في حاجز أمني غير بعيد عن مقر ثكنة عسكرية تابعة لقيادة الناحية العسكرية السادسة.

Advertisements

وقالت المصادر إن العملية أسفرت عن وفاة الإرهابي وإصابة عدد من العسكريين بجروح.

وسُمع دوي الانفجار بالمنطقة، حسبما أفاد شهود عيان.