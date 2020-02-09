اخبار العالم

عملية إرهابية تستهدف ثكنة جزائرية على الحدود مع مالي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عملية إرهابية تستهدف ثكنة جزائرية على الحدود مع مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

عملية إرهابية تستهدف ثكنة جزائرية على الحدود مع مالي

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام عربية، أن إنتحاري نفذ هجوما قرب ثكنة عسكرية جزائرية على الحدود مع مالي، ما تسبب في مقتل المنفذ وإيقاع عدد من الإصابات.

 

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" عن وقوع عملية إرهابية ببلدية تيمياوين التابعة لولاية "المنتدبة لبرج باجي مختار"، الحدودية مع مالي، حيث فجّر انتحاري نفسه على متن مركبة في حاجز أمني غير بعيد عن مقر ثكنة عسكرية تابعة لقيادة الناحية العسكرية السادسة.

Advertisements

 

وقالت المصادر إن العملية أسفرت عن وفاة الإرهابي وإصابة عدد من العسكريين بجروح.

 

وسُمع دوي الانفجار بالمنطقة، حسبما أفاد شهود عيان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية إرهابية تستهدف ثكنة جزائرية على الحدود مع مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا