إلغاء 100 رحلة جوية من مطار سخيبول بأمستردام بسبب عاصفة كيارا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

شهد مطار سخيبول الدولي في أمستردام، أحد أكبر مطارات أوروبا، اليوم الأحد، إلغاء أو تأجيل نحو 120 رحلة من وإلى العاصمة الهولندية مع هبوب عاصفة قوية من المحيط الأطلسي محملة برياح فاقت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.



وأصدر معهد الأرصاد الهولندي تحذيرا عصر، اليوم الأحد، مع وصول العاصفة كيارا للساحل بعد أن عبرت بريطانيا خلال الليل.

Advertisements

وتم إلغاء كل مباريات دوري المحترفين لكرة القدم في البلاد، وكذلك أغلب الفعاليات الرياضية التي تقام في أماكن مفتوحة.

سجلت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة بعد الظهيرة مباشرة ومن المتوقع أن تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وحذرت السلطات من أن وسائل المواصلات والنقل العامة وحركة المرور على الطرق قد تشهد ارتباكا بسبب السيول وتساقط الأشجار ونصحت المواطنين بالبقاء في منازلهم.