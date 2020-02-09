- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الصين: العلاقات مع إفريقيا تمر بأفضل مرحلة في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365
قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن العلاقات الصينية الإفريقية تمر الآن بأفضل مرحلة في التاريخ، وإن الإنجازات التي تحققت في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) ضخت قوة دافعة جديدة لتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.
وأضاف بينج- في برقية تهنئة اليوم الأحد إلى القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا- أن بناء مجتمع المصير المشترك للشعبين الصيني والإفريقي يناسب مصالحهما المشتركة في وجه التغيرات غير المسبوقة في المئة سنة الماضية في العالم.
وأكد بينج أهمية مواصلة الصين لجهودها في تطبيق نتائج قمة بكين بصورة شاملة، للإسراع في بناء "الحزام والطريق" بجهود مشتركة من الجانبين، وتقديم مساهمة أكبر في تحقيق نهضة قارة إفريقيا مع جلب الفوائد للشعبين الصيني والإفريقي بصورة أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصين: العلاقات مع إفريقيا تمر بأفضل مرحلة في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.