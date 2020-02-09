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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مذيع الجزيرة يمجد اسرائيل" يثير غضبا شديدا على تويتر ويكشف الوجه الصهيوني القطري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
اعتلى هاشتاق مذيع الجزيرة يمجد إسرائيل منصة موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، تنديدا بتغريدة للمذيع بقناة الجزيرة فيصل القاسم التي امتدح فيها إسرائيل.
حيث غرد القاسم عبر حسابه بتويتر قائلا:”غالبية العرب إذا أرادوا أن يسبوك وصفوك بـ الصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان، وخاصة القومجية العربجية“.
واستطرد:”لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة، يجب أولا أن تصل إلى شسع نعل الصهيونيى“.
من ناحية أعاد أفيخاي أدرعي تغريدة القاسم وعلق عليها قائلا:”عندما ينطق الأستاذ فيصل القاسم بكلمة حق، بالفعل صهيوني ليست شتيمة، وإنما كلمة إعجاب، أسألكم التوبة ولعلكم تعقلون“.
من ناحيتهم شن رواد مواقع التواصل هجوما واسعا على فيصل القاسم، مشيرين إلى أن تغريدته تنم عن واقع السياسة القطرية، التي تملك قناة الجزيرة، وما تكنه من تطبيع لإسرائيل والصهاينة، ومن عداوة للعرب والمسلمين.
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