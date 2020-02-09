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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبون: الوضع في ليبيا مصدر قلق للجزائر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن الوضع في ليبيا مصدر قلق للجزائر وأن الشعب الليبي لا يستحق الويلات التي يعيشها اليوم .
وأضاف في القمة الأفريقية، التي أنطلقت أعمالها اليوم، أن حل الأزمات في القارة الأفريقية يجب أن يكون سلمياً وبدون أي تدخل أجنبي .
وأشار إلى أن "الجزائر ستساهم بقوة في إقرار السلم والأمن في القارة الإفريقية".
وأنطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد، القمة الـ 33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، التي ستتصدرها ملفات هامة أبرزها ليبيا ومكافحة الإرهاب.
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