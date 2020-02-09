انزلاقات وحوادث سير على طرق الضنية والاضرار اقتصرت على الماديات

أدى ​تساقط الثلوج​ في ​الضنية​، وتشكل الجليد على طرق المنطقة إلى "وقوع عدد من ​حوادث السير​ نتيجة إنزلاق وانقلاب السيارات على الطرق، واقتصرت أضرارها على الماديات".

ففي بلدة نمرين، انقلبت ​سيارة​ رباعية الدفع على جانبها بسبب انزلاقها على الجليد، وعلى الطريق المؤدية بين بلدتي بيت جيدة وبيت زود انقلبت سيارة رباعية الدفع للسبب عينه، كما تسبب الجليد في انزلاق سيارة رباعية الدفع في بلدة السفيرة، فضلاً عن وقوع ​حادث سير​ عند كوع الجوزة في بلدة بخعون.