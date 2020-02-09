الفوعاني: كلمة بري في الأردن خريطة طريق للأمة

أعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "​حركة امل​" ​مصطفى الفوعاني​، في كلمة له، ان "كلمة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​الأردن​ هي خريطة طريق للأمة بضرورة التنبه والتوحد، واذا سقطت قضية ​فلسطين​ سقطت الأمة ولم يعد يجدي الا ​المقاومة​، فالمقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق حلم ​الدولة الفلسطينية​". إضغط للمزيد

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