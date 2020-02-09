أبو فاضل: أثرياء لبنان من طرابلس فاليتفضلوا بإنقاذها من الانهيار المالي والاقتصادي

رأى الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​، في حديث له، ان "أثرياء ​لبنان​ هم من ​طرابلس​، فاليتفضلوا بإنقاذها من الإنهيارات المالية والاقتصادية والإجتماعية التي حصلت"، مشيراً الى ان "نكبة ​أسواق طرابلس​ تهدد بإغلاق أكثر من 75 متجرا جراء بطولاتهم وتحايلهم على القوانين وخزينة ​الدولة​، وكي لا يستغلون ويرمون أبناء طرابلس و​الشمال​ وقودا في ​الحراك الشعبي​ بوجه باقي المناطق التي تربطها بطرابلس العزيزة أواصر الصداقة و​المحبة​ والتقدير، فاليباشروا فورا بمساعدة من هم بحاجة للدعم المادي والإقتصادي من التجار والعائلات والأفراد".

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