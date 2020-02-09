اخماد حريق داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في وسط بيروت

اخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ في تمام ​الساعة​ ١٥:٣٠ حريقاً شب داخل غرفةٍ للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ في الطابق السفلي الأول وامتد ليطال مولداً الى درجٍ كهربائي داخل مبنى تجاري في ​وسط بيروت​. سرعة تدخل العناصر حال دون امتداد النيران الى باقي ارجاء الطوابق العليا.

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