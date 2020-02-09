سامي الجميل: السلطة لا تريد ان تصغي للشعب بل ارادت الاستمرار بالنهج نفسه

اعتبر رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​​سامي الجميل​، في مؤتمر صحفي، انه "في لحظات بتاريخ الشعوب تنفصل ​السلطة​ عن الناس وهذا ما نشهده حالياً، فالسلطة أصبحت تنفذ مصالحها وتحاصص بين بعضها البعض وسلمت قرار البلد، وعملت ضمن مصالح ضيقة وصفقات وأوصلت البلد الى الانهيار الاقتصادي والعزل الدولي، وهذه حالة ​الطلاق​ بين السلطة والناس ليست جديدة بتاريخ ​العالم​ والجديد في ​لبنان​ ان ​الشعب اللبناني​ قرر أن ينتفض على هذا الطلاق لان السلطة يجب أن تكون على صورته وليست منفصلة عنه"، مشيراً الى ان "السلطة لا تريد ان تصغي للشعب بل ارادت الاستمرار بالنهج نفسه وتتحصّن خلف الجدران و​قوى الأمن​ و​الجيش​ لتفرض على اللبنانيين النهج السابق الذي وقفنا كحزب ضده لسنوات عديدة وحدنا ولكن اليوم الناس الى جانبنا".

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