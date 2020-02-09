بو عاصي: سنحضر جلسة مناقشة البيان الوزاري ولكن لا ثقة للحكومة

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن "التكتل سيحضر جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب ولن يعطي الثقة"، مشددا على أن "حضور الجلسة قاعدة أساسية في العمل البرلماني وجزء من عمل المؤسسات التي من الواجب المحافظة عليها، وليس من السهل تدمير المؤسسات لصعوبة إعادة بنائها وللمعاناة التي نمر بها".
وخلال ندوة اقتصادية عن "الوضع السياسي والاقتصادي اسباب، نتائج وحلول"، لفت بو عاصي الى أن "القوات لم ترغب يوما بتدمير المؤسسات بل نادت بالدولة ومؤسساتها وعملها وفقا للدستور والقوانين، لذا يجب عدم الاستخفاف بها، فهي ملك الناس وهي شبكة أمان سياسية وأمنية واجتماعية للناس يجب الحفاظ عليها"، موضحاً ان "حجب الثقة سيحصل لسببين: الاول أننا أول من طالب بحكومة اختصاصيين مستقلين ولكن تفاجأنا أنها لم تكن لا من اختصاصيين ولا من مستقلين على عكس ما ذكر في البيان الوزاري، ولقد أتى كل وزير بدفع من حزب سياسي، ولم يكن الاختصاص هو المعيار ولم تتناسب الاسماء مع نظرة القوات لنوعية الوزراء المطلوبة في هذه المرحلة، والسبب الثاني، فهو أن البيان الوزاري يصلح في بلد نسبة نموه مرتفعة ولكن لا يتناسب مع الوضع القائم في لبنان، بل كان يجب أن يعالج جديا ارتفاع خدمة الدين العام، ودعم الكهرباء وحجم القطاع العام اذ يخصص لهم اكثر من 80% من الموازنة".
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