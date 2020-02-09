تساقط الثلوج في منطقة الجومة بعكار على ارتفاع 500 متر

تساقطت الثلوج في منطقة الجومة، بدءا من ارتفاع 500 متر، حيث غطت طبقة خفيفة من الثلج البلدات، وأفاد مركز الدفاع المدني في بزبينا، ان "طريق بزبينا- ممنع سالكة أمام السيارات، في حين ان طريق ممنع تاشع بدءا من ارتفاع 800 متر سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وتعمل جرافة تابعة لوزارة الأشغال على فتحها حتى بلدة فنيدق".
اما على محور عكار العتيقة فقد عملت جرافات تابعة للدفاع المدني والبلدية على "فتح الطرق في الحارات التي ترتفع اكثر من 800 متر وقطعت طرق عكار العتيقة - القموعة، في حين بقيت طريق المراحات - القبيات سالكة".
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