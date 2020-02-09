تساقط الثلوج في منطقة الجومة بعكار على ارتفاع 500 متر

تساقطت ​الثلوج​ في منطقة الجومة، بدءا من ارتفاع 500 متر، حيث غطت طبقة خفيفة من ​الثلج​ البلدات، وأفاد مركز ​الدفاع المدني​ في بزبينا، ان "طريق بزبينا- ممنع سالكة أمام السيارات، في حين ان طريق ممنع تاشع بدءا من ارتفاع 800 متر سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وتعمل ​جرافة​ تابعة ل​وزارة الأشغال​ على فتحها حتى بلدة فنيدق".

اما على محور ​عكار العتيقة​ فقد عملت جرافات تابعة للدفاع المدني و​البلدية​ على "فتح الطرق في الحارات التي ترتفع اكثر من 800 متر وقطعت طرق عكار العتيقة - ​القموعة​، في حين بقيت طريق المراحات - ​القبيات​ سالكة".