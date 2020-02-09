الدفاع المدني: انقاذ مواطنين محتجزين بسياراتهم بسبب تراكم الثلوج ببشري

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني بأن عناصرها قاموا بعمليات إنقاذ لمواطنين عالقين داخل سياراتهم بسبب تراكم ​الثلوج​ على طريق عام عبدين / حدث الجبة - بشري. إضغط للمزيد

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