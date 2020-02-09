البستاني: عظة المطران عبد الساتر ترسم خريطة طريق إجتماعية وسياسية

رأى عضو "تكتل ​لبنان القوي"​ النائب ​فريد بستاني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عظة المطران عبد الساتر اليوم بمناسبة ​عيد مار مارون​، كل متكامل، ترسم خريطة طريق إجتماعية وسياسية وحياتية وتجسد قولا وفعلا تعاليم أبينا مارون الذي على خطاه مشينا ونكمل المشوار".

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