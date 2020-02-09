العمار: قسما كبيرا من شبابنا هاجروا وسافروا الى الخارج ولكن لمن نترك هذا الوطن؟

دعا راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة ​المطران مارون العمار​، خلال ترأسه قداس عيد شفيع الكنيسة القديس ​مار مارون​، في ​كنيسة مار نقولا​ في البوابة الفوقا في صيدا، الى "ترتيب الأولويات من منطلق أن الوطن هو الأرض الخصبة التي يجب أن نتمسك بها ونسعى لأن نكون خلاقين للحفاظ عليها"، موضحاً عدم الرغبة بـ"الحصول على وطن على طبق من فضة، فمن يقدم لنا وطنا على طبق من فضة يأخذه على طبق من ذهب، ف​لبنان​ في حاجة الى شبيبة خلاقة تستطيع أن تضع الأولويات لتعيش بكرامة وتحافظ على وطننا لبنان"، لافتاً الى ان "هذا العيد الذي نعايده معا، عيد شفيع كنيستنا القديس مارون، بشفاعته يعطينا الله القوة حتى نجتاز المحن التي يعيشها وطننا لبنان ويعطينا الحكمة لنضع الأولويات في حياتنا ويعطينا العزم والشجاعة لنكمل الرسالة التي بدأها أهلنا في الشرق وفي هذه المنطقة، ونقدر أن نصل بشفاعة مار مارون وجميع قديسينا الى بر الأمان"، معتبراً ان "هذا العام كنيستنا ووطننا يمران بظروف صعبة، وفي الظروف الصعبة على ​الإنسان​ أن يتأمل أكثر ويفكر أكثر ويميز أكثر ويقرأ التاريخ ويأخذ العبر من التاريخ الذي مر، ونحن وإياكم استنادا الى النص الانجيلي ليكون مثالا تأمليا بالنسبة لنا في هذا العيد، واننا نعتبر وطننا لبنان أرضا خصبة لإيماننا وكنيستنا، ونعرف أن هناك قسما كبيرا من شبابنا هاجروا وسافروا الى الخارج، ولكن لمن نترك هذا الوطن؟ هل نتركه لمن لم يتعلم أم لمن لا يحبه ويستغله، فالوطن هنا سوف يخرب".