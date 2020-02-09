أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان توضيحي، أنه "لا علاقة لمديرية المراسم في رئاسة الجمهورية بالدعوة الى القداس الذي اقيم اليوم لمناسبة عيد القديس مارون شفيع الطائفة المارونية ، لان مثل هذه الدعوات كانت دائما من مسؤولية مطرانية بيروت المارونية".
ولفت مكتب الاعلام إلى ان رئاسة الجمهورية "لا تطلع مسبقا على اسماء المدعوين لان المناسبة دينية والمشاركة فيها عامة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب اعلام رئاسة الجمهورية:لا علاقة لمراسم الرئاسة بتوجيه دعوات القداس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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