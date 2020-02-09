مكتب اعلام رئاسة الجمهورية:لا علاقة لمراسم الرئاسة بتوجيه دعوات القداس

أكد مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ في بيان توضيحي، أنه "لا علاقة لمديرية المراسم في رئاسة الجمهورية بالدعوة الى القداس الذي اقيم اليوم لمناسبة عيد القديس مارون شفيع الطائفة المارونية ، لان مثل هذه الدعوات كانت دائما من مسؤولية ​مطرانية بيروت المارونية​".

ولفت مكتب الاعلام إلى ان رئاسة الجمهورية "لا تطلع مسبقا على اسماء المدعوين لان المناسبة دينية والمشاركة فيها عامة".